В стиле граффити: Клава Кока в красочной рубашке и прозрачных велосипедках похвасталась стройными ногами

Певица Клава Кока недавно рассталась с бойфрендом, блогером Димой Гордеем, с которым была в отношениях два года. Многие поклонники даже не подозревали, что у них любовь – так тщательно пара прятала чувства. Певица решила сосредоточиться на карьере и теперь полностью погрузилась в работу.

больше по теме Клава Кока подчеркнула стройный стан ажурным корсетом и джинсами ультрамодного фасона Певица Клава Кока всегда старается выглядеть эффектно и выделяться на фоне остальных.

Проекты у подопечной Black Star идут один за другим. Не успел отгреметь фит с Сергеем Жуковым «Нокаут», привлекший внимание к творчеству певицы более старшие поколения – фанатов группы «Руки вверх!», — как забрезжили на горизонте другие перспективы. О них красотка пока не распространяется, но в закулисье заглянуть позволяет, снимая stories и подогревая интерес аудитории.

На сей раз это визуал в ярком образе, который девушка показала у себя в микроблоге. Она позировала в кресле, нарядившись в разноцветную рубашку с принтом граффити и велосипедки с прозрачными штанинами. Так девушка привлекла внимание к своим стройными ногам, на которых красовались алые туфли на высоком каблуке.

Клава Кока всегда старается одеваться неординарно. Она не боится смелых фэшн-экспериментов и в нарядах, и во внешности. Такая стратегия позволяет привлечь к своей персоне дополнительное внимание.

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