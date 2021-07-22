Кадр из закулисья: Нетребко в шелковом струящемся платье цвета шоколада запечатлелась с коллегами

Один из них, муж Анны Нетребко тенор Юсиф Эйвазов, и поделился неординарным снимком.

Оперная певица российского происхождения Анна Нетребко сейчас путешествует с гастролями по Европе. Диву этим летом уже видели на сцене самых разных театров Старого Света. В Неаполе, например, звезда выступала в самом старейшем оперном театре Европы. Сейчас вместе с мужем Юсифом Эйвазовым они добрались до Испании, в столице которой уже несколько дней дарят поклонникам долгожданные концерты.

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Накануне на сцене главного оперного театра Мадрида Teatro Real Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов они сыграли оперу Tosca Джакомо Пуччини. Пронзительный и страстный спектакль поразил зрителей в самое сердце – артисты получили множество откликов от испанских подписчиков в качестве обратной связи.

Юсиф Эйвазов опубликовал из закулисья снимок с женой и коллегой по сцене, итальянским баритоном Лукой Сальси. Певец не успел выйти из образа Каварадосси и предстал в кадре прямо в рубище после казни, а Нетребко – в роскошном струящемся платье из шелка цвета шоколада.

Напомним, Анна Нетребко родилась в Краснодаре. Она окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, позже поступила на службу в Мариинский театр. Спустя несколько лет эмигрировала в Австрию, где в 2006 получила гражданство. Сейчас проживает в Вене.

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