«Фигура-бомба»: Пынзарь, позируя в сарафане, засветила роскошный бюст

Экс-участница «Дома-2» Дарья Пынзарь в этом году отметила свое 35-летие. Торжество отметили в Майами, куда вся семья уехала на новогодние каникулы. Сегодня Даша – счастливая жена и мама двоих сыновей. Семья довольно часто путешествует, на этот раз они отдыхают в Сочи. В своем Instagram Пынзарь поделилась кадрами, на которых блистала в легком сарафане молочного оттенка.

«У Даши фигура – бомба! Красавчики оба! Классная! Огонь! Какая шикарная!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Пынзарь – одна из немногих, кто не скрывал пластику груди. В конце 2020 она избавилась от имплантов, которые носила десять лет.

Смотрите также: