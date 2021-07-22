«Скоро трижды мать»: беременная Костенко нарядилась в платье с модным принтом «мильфлер» и трендовым воротничком

Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова, 27-летняя модель Анастасия Костенко ждет третьего ребенка. После двух девочек девушке, да и самому главе семьи, очень хотелось завести сына, и мечта исполнилась – под сердцем она носит долгожданного наследника.

Беременная Костенко каждую неделю ведет подсчет оставшемуся сроку. Сейчас у нее наступил шестой месяц, и девушка невероятно счастлива приближающейся встрече. Но до сих пор не может осознать, что станет снова мамой.

«Самой не верится, что скоро трижды мать», — призналась красотка.

Все свои беременные будни девушка посвящает семье – двум дочкам-погодкам и мужу. На этот раз девушка устроила съемки себе и детям, нарядившись в платье свободного кроя с модным принтом «мильфлер» и трендовым воротничком Клодин. А маленьких дочек одела одинаково – в зеленые футболки и голубые шорты.

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