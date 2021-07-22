«Ну вы даете!»: Пугачева пришла в восторг от зажигательного танца Вайкуле с Монатиком

Алла Пугачева и Лайма Вайкуле уже много лет являются близкими подругами. Певицы до пандемии часто отдыхали вместе в Юрмале, куда латвийская дива приглашала в свой особняк коллегу из России вместе с семьей. Но из-за закрытых границ и ковидных ограничений встретиться звезды уже давно не могут.

Однако расстояние дружбе не помеха. Пугачева и Вайкуле общаются онлайн, и накануне Примадонна выразила восхищение очередному мастерству Вайкуле. Исполнительница хита «Пикадилли» показала фрагмент репетиции с Монатиком, на котором она энергично отплясывает в такт и при этом успевает петь ритмичную песню.

«Ну вы даете!!!», — пришла в восторг от увиденного Пугачева и усыпала аплодисментами в виде эмодзи артистов под публикацией.

Сама 67-летняя Лайма Вайкуле, кажется, еще больше помолодела. Звезда выбрала для репетиции стильный оверсайз – рубашку и модный фасон брюк. А на голове у нее красовалось не привычное вьющееся каре, а две розетки, или «ушки Микии Мауса» — самая модная прическа сезона.

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