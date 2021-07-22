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«Follow me»: Макеева в шортиках поддержала тренд на монохром

Актриса отдыхает на Кубе.

«Follow me»: Макеева в шортиках поддержала тренд на монохром
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева и Роман Мальков проводят медовый месяц на Кубе. Их свадьба состоялась в конце мая, в Крыму. А знакомы влюбленные с прошлого года. Именно тогда Роман приехал из Словении на дачу Анастасии, чтобы привести ее в порядок.

В своем Instagram Макеева делится моментами отдыха. На этот раз показала кадры, на которых позировала в шортах и рубашке лимонного оттенка, тем самым поддержав тренд на монохром.

«Follow me»,- подписала снимки Макеева.

Фанаты поддержали актрису.

«Настя – красавица! Те, кто вас любит, всегда будет с вами! Я ее обожаю! Настя лучшая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что у Романа Малькова в Словении была семья – жена и четверо детей. Теперь старший его сын, 16-летний Андрей живет с отцом и мачехой в Москве.

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