Пикантно: Агата Муцениеце в черном шелковом халатике засветила родинку на интимном месте

Популярная телеведущая и актриса Агата Муцениеце не боится выглядеть смешной, нелепой или сексуальной. Все видео, которыми она делится в микроблоге, всегда живые и наполненные целым спектром эмоций – от негатива и негодования до бьющего через край оптимизма. Кроме того, девушка никогда не комплексует из-за нарядов.

На этот раз видео, которым поделилась Агата Муцениеце, было записано на английском языке. Красотка пощеголяла своими знаниями и произношением, но при этом перед камерой сидела в шелковом халатике. Она явно включила камеру после душа, поскольку волосы были мокрые, макияж отсутствовал.

В какой-то момент халатик приоткрыл то, что обычно скрыто от людских глаз – родинку в интимном месте, которое поэтично называют «ложбинкой греха», то есть в зоне декольте.

Кстати, такая же родинка есть у певицы Полины Гагариной. Девушка только недавно ее рассекретила, снимая видео, обычно на снимках ее она, по всей видимости, ретуширует.

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