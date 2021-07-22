Топ-бюстье телесного цвета и «рваная» мини-юбка: Ксения Бородина нарядилась для похода в турецкий ресторан

У бессменной ведущей реалити-шоу «Дом-2» Ксении Бородиной огромный гардероб. Как-то девушка показывала свои внушительные коллекции одежды и обуви, которые продолжают пополняться. И в путешествия на море девушка тоже старается взять много нарядов – без красивых образов она никуда. Сейчас красотка отдыхает в Бодруме, куда вернулась после двух дней отлучки в Москву, и с собой она брала несколько чемоданов вещей.

По возвращении Бородина хотела выспаться, но подруги, которые заждались красотку, утянули ее в ресторан. Телеведущая решила соблюсти все приличия для выхода в свет и как следует нарядиться.

Бородина показала, в чем отправилась в турецкий ресторан. Она нарядилась в топ-бюстье телесного цвета с ниспадающими пышными рукавами и джинсовую мини-юбку с «рваным» краем. В ресторане ее ждал нем только сытный ужин, но и зажигательная дискотека.

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