«Это лето кастаньет!»: Наташа Королева в топе с откровенным декольте блеснула прелестями на морском побережье

Певица с мужем прилетела на отдыхать на турецкий курорт.

Нынешнее лето на популярном турецком курорте Бодрум провели многие отечественные звезды. Сейчас там отдыхают телеведущая Ксения Бородина, модель Виктория Лопырева, светская львица Светлана Бондарчук. Сейчас отпуск провести на побережье Эгейского моря решила Наташа Королева.

Звезда прилетела на курорт с мужем Сергеем Глушко. Сразу же певица поспешила к морю, где ее настроение моментально взлетело до максимума, и она даже запела: «Это лето кастаньет на турецком побережье!», держа в руках камеру телефона.

Снимая себя, Королева от избытка чувств даже засветила откровенное декольте белой майки, которую сочетала с красным бюстгальтером. Видео она опубликовала у себя в микроблоге.

«Позитивная, умная, очаровательная Наташенька!!! У вас отличная семья, счастья и крепкого здоровья Вам!!!», «Веселушка такая всегда», «Наташенька ты лучше всех!», «Ната, супер», «Необыкновенная красота», «Такая приятная наша Королева, душевная, своя», — пишут восторженно некоторые под публикацией.

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