«Увидела ее!»: Тодоренко в мини-платье в цветочек встретила звезду «Секса в большом городе»

Телеведущая на отдыхе в Нью-Йорке стала очевидцем съемок фильма с Сарой Джессикой Паркер. Она не удержалась и купила себе новые туфли, как у героини картины.

Регина Тодоренко любит путешествовать. В свое время она прославилась благодаря шоу «Орел и Решка». Теперь девушка уже снимает свои проекты и участвует в разных телевизионных шоу. При этом она счастлива в браке с Владом Топаловым. Они воспитывают сына Михаила, которого называют ласково Майкл. Не так давно пара отдыхала на греческом курорте Крит. Однако певец решил сделать жене сюрприз.

Оказалось, что Тодоренко мечтала посетить Нью-Йорк. Он организовал для нее поездку в город мечты. Первые дни пара гуляла по знаменитым местам, обедала возле Центрального парка и даже полетала на вертолете вокруг Статуи Свободы. Но главный подарок ждал телеведущую в другом месте. Недавно стартовали съемки продолжения «Секса в большом городе». Регина мечтала увидеть актрису Сару Джессику Паркер и ей удалось это сделать.

В соцсети жена Топалова показала кадры, на которых на улице ведутся съемки фильма. При этом Сара позирует в наряде пурпурного цвета. Сделать фото с ней Тодоренко не решилась, но зашла в магазин актрисы и купила пару туфель. К слову, она была облачена в мини-платье в цветочек. Как известно, Паркер, как и ее героиня в сериале, очень любит обувь на каблуке.

«Я встретила Сару Джессику Паркер. Ребята, и как теперь не верить в то, что мысль материальна? Когда я обратилась ко Вселенной, к вам, мои дорогие, Вселенная услышала меня и сразу ответила. Из новостного паблика я узнала, что сейчас проходят съемки Sex and The City в Нью-Йорке, мне очень захотелось встретиться с Сарой, но я и подумать не могла, что все случится так быстро», — поделилась она. «Мы вкусно пообедали, и я отправилась на поиски. Через минуту увидела ее, такую красивую и энергичную! И всю команду сериала, стоящую на расстоянии 10 метров от меня. Конечно, я не осмелилась подойти и помешать процессу съемок ради селфи», — добавила звезда.

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