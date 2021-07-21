«Откуда вы эти цены берете?»: Ксения Бородина возмутилась озвученной стоимостью ее особняка

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина дала понять, что ее дом на Новорижском шоссе стоит гораздо больше восемнадцати миллионов рублей.

В эту среду, двадцать первого июля, на новостных лентах появилась информация о том, что Ксения Бородина, готовясь к разводу с Курбаном Омаровым, переписала роскошный дом на Новой Риге на свою маму.

Телеведущая явно дает понять, что хочет обезопасить себя и двух дочерей в случае, если Курбан Омаров вдруг начнет претендовать на недвижимость. Называлась также и приблизительная стоимость особняка Ксении Бородиной — восемнадцать миллионов рублей.

Последнее обстоятельство очень задело звезду. Она посвятила этому сторис в Instagram, давая понять, что подобные заявления для человека ее уровня достатка оскорбительны. Особняки за 18 и даже 25 миллионов рублей Ксения Бородина назвала дешевыми.

«Да уже напишите, что мой дом 1 миллион стоит, что уж там. Если найдете за восемнадцать, сообщите мне. И за 25. Куплю недорого. Откуда вы эти цены-то берете? Это провал», — высказалась Ксения Бородина.

Смотрите также: