Животик округлился: беременная Нюша в черной футболке и брюках цвета ванили посетила салон красоты

Певица Нюша готовится стать мамой во второй раз.

Вокалистка Анна Шурочкина, известная широкой публике под псевдонимом Нюша, находится в прекрасном ожидании второго малыша. Певица рассекретила беременность, показав в новом клипе животик внушительных размеров. Судя по всему, Нюша находится уже в конце второго или даже начале третьего триместра беременности.

Это прекрасное обстоятельство нисколько не мешает знаменитости вести активную жизнь и продолжать работать.

Нюша часто выходит в свет, а значит, всегда должна быть при параде. Будущая мамочка поделилась в сторис Instagram видео, которое сделала во время похода в салон красоты.

Нюша уже предпочитает облачаться в наряды свободного кроя. Так, для визита к своим любимым мастерам она нарядилась в футболку-оверсайз черного цвета с серебристым принтом, сочетав ее с брюками цвета ванили.

Вокалистке при этом удалось избежать акцента на животик, но тем не менее, он все равно заметен.

Напомним, будущий малыш станет вторым совместным ребенком Нюши и ее мужа Игоря Сивова. У пары есть дочка Симба, которой в ноябре исполнится три года. Для Игоря Сивова будущий новорожденный станет четвертым по счету наследником, у мужчины есть два сына от предыдущего брака.

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