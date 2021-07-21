«С мамкой везде»: Селена Майер понежничала на камеру с новорожденным сыном

Бывшая участница проекта «Дома-2», эпатажная и яркая Селена Майер в эти дни полностью растворяется в своем новорожденном сыне, имя которого пока не рассекречивает.

Молодая мамочка поделилась в микроблоге трогательным видео, на котором предстала с крохой на руках. Селена Майер держит малыша в вертикальном положении, она немного поиграла с ним на камеру.

«С мамкой везде», — прокомментировала кадры Селена Майер.

Крохотный мальчик умилил подписчиков экс-участницы «Дома-2», они желают Селене Майер и ее новорожденному сыну счастья.

«Как всегда радостная и красивая, быть мамой тебе к лицу. Растите большие и здоровые», «Какой кроха!», «Милота! Дайте понянькать», «Какие вы милые, будьте счастливыми!» — высказываются в Сети.

Напомним, Селена Майер родила сына девятого июля. С папой малыша она, судя по всему, не живет вместе. Но мужчина приходил на выписку Селены с новорожденным из роддома и даже засветился на фото на ее страничке в Instagram.

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