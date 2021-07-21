Яна Кошкина в костюме цвета «взбесившейся Барби» пошла на хитрость, чтобы ножки казались еще стройнее

Звезда театра и кино Яна Кошкина обладает стройной фигурой и роскошными длинными ножками. Но ей все мало.

Позируя для фото, Яна Кошкина использует тот же прием, что и миллионы девушек, не обладающие столь выдающимися параметрами и внешними данными. Яна Кошкина приподнимается на носочки. Этот нехитрый прием в эпоху выхода каблуков из тренда позволяет девушкам казаться выше, а их ножкам – длиннее.

Вот так, на носочках, Яна Кошкина предстала на фото в Instagram. Звезда запечатлелась на фоне своего автомобиля в новом ярко-розовом, или цвета «взбесившейся Барби», костюме, состоящем из шортиков и лонгслива. Наряд Яна Кошкина сочетала с белыми кроссовками.

«У каждой машины, которая появляется в моей жизни, есть имя. Знакомьтесь, это Юрий, и у него, кстати, есть еще отчество и даже фамилия. Вы страдаете такой же ерундой? Если да, признавайтесь, как зовут ваши машины», — обратилась Яна Кошкина к подписчикам.

Те с удовольствием включились в игру, озвучив имена своих автомобилей.

Кстати, накануне Яна Кошкина объявила, что стала обладательницей двухуровневой квартиры. Теперь звезде предстоит ремонт и обустройство жилья.

Смотрите также: