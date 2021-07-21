Инне позволительно: сестра Маликова блеснула спортивной фигурой в велосипедках, гуляя по Москве

44-летняя Инна Маликова поддержала тренд на монохром, представ в Москва-Сити в черном динамичном образе. Певица облачилась в топ, велосипедки и рубаху.

Подросшая внучка Пугачевой появилась на ВДНХ в кипенно-белых шортах из денима и топе с рюшами

Но насколько такой образ подходит для города? С этим вопросом Teleprogramma.pro обратилась к стилисту-имиджмейкеру Юлии Люгай.

«Идеальная подтянутая спортивная фигура и ухоженный внешний вид оправдывают этот look, выбранный Инной Маликовой для прогулки по городу.

Инна смело составила актуальный монохромный аутфит в черном цвете, состоящий из велосипедок, кроп-топа и рубашки, дополнив образ солнцезащитными очками-кошечками, босоножками с тонкой перемычкой на высоком каблуке и миниатюрной сумкой-клатчем.

На мой взгляд, все выглядит гармонично. Инна уверенно вписала спортивные велосипедки в городской контекст. Сегодня носить велосипедки можно куда угодно, главное, умело их комбинировать, составляя стильные и уместные луки.

Чтобы быть честной, признаюсь, что обтягивающие модели велосипедок лучше всего смотрятся на подтянутых и стройных ногах. Прошу учитывать сей момент и подходить к составлению луков с велосипедками максимально ответственно, чтобы не выглядеть несуразно обтянуто.

Инне позволительны подобные луки, вы разве угадаете ее возраст?» — прокомментировала фэшн-эксперт специально для Teleprogramma.pro.