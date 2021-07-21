Почти прозрачное: жена Игоря Крутого предстала на яхте в кипенно-белом облегающем платье кроше

Жена маэстро Игоря Крутого Ольга Крутая опубликовала в Instagram красивое семейное видео, запечатлевшее звездную семью в момент празднования дня рождения дочери Александры. Девушке на днях исполнилось восемнадцать лет.

Крутые отметили это событие на яхте. Ольга Крутая запечатлела супруга Игоря Крутого аккомпанирующего на рояле внучке своей жены, шестилетней Деми Роуз. Девочка поздравляет свою тетю Александру с днем рождения песней. Маленькая Деми Роуз прекрасно поет.

«Дорогие друзья, благодарю за поздравления. Поздравление от Деми Роуз», — подписала кадры Ольга Крутая.

Интересно, что родители виновницы торжества выглядели на празднике, как жених и невеста. Игорь Крутой был облачен во все черное, а его жена Ольга Крутая – в белое. Супруга композитора выбрала облегающее фигуру платье кроше длины мидакси.

Кроше – это вязаное кружево, дословно в переводе с французского означает «маленький крючок».

Стоит отметить, что Игорь Крутой обожает проводить время в обществе своих любимых женщин – супруги, дочери, падчерицы и внучки. И всегда с большой теплотой и любовью отзывается о них.

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