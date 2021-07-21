Подросшая внучка Пугачевой появилась на ВДНХ в кипенно-белых шортах из денима и топе с рюшами

Артистка Кристина Орбакайте вместе с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой уже много лет живет в Америке. Однако звезда часто наведывается в Россию с различными творческими проектами.

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В настоящий момент старшая наследница Аллы Пугачевой занята в одном из художественных фильмов, названия которого она пока не разглашает. Съемочный процесс проходит на ВДНХ.

В личном блоге знаменитость рассказала, что очень рада месту своей рабочей дислокации, поскольку давно не была здесь. И ей приятно было прогуляться и посмотреть, как все изменилось вокруг.

Как оказалось, Кристина пришла сюда не одна. Компанию ей составила дочь Клава, облаченная в кипенно-белые шорты из денима и топ с красными рюшами и принтом в виде банта.

Появившись в объективе камеры своей мамы, которая снимала видео для своего микроблога, внучка Аллы Пугачевой доброжелательно улыбнулась, помахала маминым фолловерам рукой и сказала:

«Привет! Я у мамы на съемках!»

Судя по этому кадру, девочка заметно вытянулась, а ее локоны стали еще длиннее.

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