Хорошо формирует фигуру: Шпица пришла в аквапарк в модном купальнике с длинными рукавами

35-летняя Екатерина Шпица выбралась с 9-летним сыном Германом в отпуск, отдав предпочтение Турции. Она остановилась в пятизвездочном отеле Белека класса люкс у самого берега Средиземного моря с собственным аквапарком.

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Как рассказала актриса своим поклонникам, ее наследник давно мечтал об этой поездке и полностью остался доволен отдыхом.

«Купались, кормили котят едой, унесенной в салфетке, в кустах рядом с кафе, прямо как в моем детстве, лопали мороженое. Порезвились в аквапарке, нахохотались и надурачились, наговорились от души. Я провела это время практически без соцсетей. Не хотелось», — рассказала Екатерина Шпица о своем отдыхе с сыном.

В личном блоге звезда обнародовала несколько снимком из Турции, среди которых выделялся кадр в необычном купальнике — он имел длинные рукава и даже небольшой воротник-стойку. Как рассказала Teleprogramma.pro имидж-стилист Диана Руссо, такие модели сейчас в моде.

«Выбор купальников в этом сезоне как никогда велик, и хорошая новость заключается в том, что слитные модели актуальны так же, как и раздельные, а это значит, что каждый найдет для себя подходящий вариант. Для похода в аквапарк Екатерина выбрала спортивный слитный купальник и дополнила образ смелой панамой. Это будет не первое лето, когда в моде модели, напоминающие нам купальники для занятия серфингом или гимнастикой. Они отлично подходят для активного отдыха, хорошо формируют фигуру, а также защищают от солнечных лучей. Образ, с одной стороны, может показаться немного странным, но такой лук мог бы смело появиться на каком-нибудь модном показе», — рассказала фэшн-эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Диана Руссо — имидж-стилист. Окончила итальянскую школу имиджа и стиля. Опыт работы в сфере моды и стиля — 5 лет.

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