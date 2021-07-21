Звезды на отдыхе: Нетребко вслед за Юдашкиной вышла на променад в платье с диагональными линиями

Марина Юдашкина в сопровождении мужа Валентина Юдашкина выбрала для своего отпуска в этом сезоне Грецию. Звездная чета остановилась на острове Корфу, наслаждаясь местными достопримечательностями и прогулками по уютным улочкам и побережью.

Жена российского кутюрье привезла с собой в южную страну изрядный гардероб, что не удивительно при ее статусе. Среди ее нарядов оказалось полуприталенное платье-сорочка с диагональными линиями.

В платье с похожим принтом, но с более широкими диагональными линиями отметилась на улицах Мадрида и другая звезда — Анна Нетребко. Она тоже предпочла модель на тонких бретелях. Кроме того, обе дамы решили отдохнуть от светской жизни и отказались от туфель на каблуке, выбрав удобные шлепки.

Отметим, что Анна Нетребко оказалась в Испании на гастролях, однако оперная дива, как обычно, решила совместить полезное с приятным. Певица всегда в поездках находит время для, того, чтобы ознакомиться с местной культурой и колоритом. Не изменила себе звезда и на этот раз.

«Такой разный и очень красивый Мадрид. Люблю гулять без карты, идти, не зная, куда…» — написала она в личном блоге, поделившись с подписчиками снимками города.

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