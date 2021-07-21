Алене Хмельницкой в образе восточной красавицы посоветовали втянуть живот

Актриса эротичным видео в Сети сообщила поклонникам, что отправляется в отпуск.

Алена Хмельницкая поделилась в личном блоге роликом, представ в нем в образе восточной красавицы, танцующей завораживающий танец живота.

«Работаю над собой. Как вам? На самом деле, есть 5 выходных, и я срочно лечу к морю. Поэтому так прекрасно выгляжу», — подписала она видео.

Конечно же, Хмельницкая пошутила, наложив изображение своего лица на тело сексуальной танцовщицы. И многие фолловеры Алены оценили юмор своей любимицы по достоинству. Однако нашлись и те, кто тут же всерьез принялся обвинять актрису в хитрости, а кто-то очаровался кадрами, всерьез считая, что на них знаменитость.

«Живот втяните», — посоветовал один фолловер. «Круто как!» — восхитился другой. «Ага, свое лицо прилепила на чужую фигуру», — «рассекретил» Хмельницкую другой подписчик.

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