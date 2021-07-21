Последнее совместное фото «Сватов»: Кравченко, Добронравов и Кошмал запечатлелись на фоне гор

На фанатской страничке актрисы Татьяны Кравченко в Instagram появился красивый кадр, на котором можно увидеть главных героев картины «Сваты» — Татьяну Кравченко, Анну Кошмал и Федора Добронравова. Вместе они сфотографировались в столице Грузии Тбилиси на фоне величественных гор. На снимке звезды радуются и излучают оптимизм.

«Последнее совместное фото», — гласит подпись под фотографией.

«Очень хочется верить, что все-таки в будущем будут сняты «Сваты-8», «Пусть у вас будет в будущем много совместной творческой работы», «Любимые наши артисты. Жаль, что все хорошее так быстро заканчивается», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что сериал «Сваты-7» начинали снимать в Белоруссии еще в прошлом году зимой. Затем в планы режиссеров вмешалась пандемия. Этим летом актеры собрались в Грузии. На экраны новый сезон, скорее всего, выйдет не раньше 2022 года.

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