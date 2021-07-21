«Это атмосферное явление, называемое гало»: Галкин полюбовался круговой радугой над замком

Телеведущий Максим Галкин в Instagram представил видеозапись, на которой можно рассмотреть необычное атмосферное явление — гало. Он показал своим подписчикам круговую радугу над замком в деревне Грязь.

«Это атмосферное явление, называемое гало», — заявил Максим Галкин, показывая на небо. «Чудо, как красиво», «Максим, какая красота! Вы большой молодец, что снимаете такие моменты и прививаете любовь к прекрасному своим детям», «Круто, мы с ребенком изучали это явление по книжкам. А вот оно наяву», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Максим Галкин живет вместе со своей женой — примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой — и двумя детьми — Лизой и Гарри — в деревне Грязь в Подмосковье. Несколько лет назад он построил шикарный замок для своих самых родных людей. Максим Галкин часто демонстрирует своим подписчикам кадры владений. Также он нередко выкладывает видео со своими наследниками, которые растут очень образованными и умными ребятами.

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