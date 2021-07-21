Леди в бикини: жена Юдашкина показала молодым, каким роскошным может быть тело в 62 года

Валентин и Марина Юдашкины выбрали для своего очередного отпуска остров Корфу в Греции. Здесь пара посетила местную достопримечательность — старинный храм, где хранятся святые мощи Спиридона Тримифунтского, покровителя этого места. А также насладилась прогулками по побережью и купанием в море.

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Фотография Марины Юдашкиной из Греции в цветочном открытом купальнике, которую она опубликовала в личном блоге, восхитила многих ее поклонников. Ведь жене российского кутюрье уже 62 года, но она сумела сохранить стать и фигуру, которой могут позавидовать и юные девушки.

«Русалка! Всем бы в таком великолепном возрасте иметь такую великолепную фигуру, простите за тавтологию!», «Марина, вы красотка! С потрясающей фигурой!», «Какой красивый купальник!», «Какая фигурка! Марина, вы прелесть!», «Марина, какая вы красавица», — пришли в восторг фолловеры.

Ранее стройной фигурой с накаченными мышцами блеснула 58-летняя Ингеборга Дапкунайте. Ее спортивная форма не оставила равнодушным Евгения Миронова, который даже предложил актрисе участвовать в Олимпиаде.

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