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Фонтан и нежные кувшинки: как выглядит изысканный водоем возле замка Галкина

Максим Галкин показал красоту в своем имении.

Фонтан и нежные кувшинки: как выглядит изысканный водоем возле замка Галкина
Максим Галкин. Фото: instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин не скрывает, что его замок в деревне Грязь — предмет большой гордости. Он с детства мечтал жить именно в таком большом красивом доме, построенном на века. В разработку ландшафтного дизайна в своем имении юморист приложил собственную руку и с любовью показывает красоту вокруг подписчикам в личном блоге.

Ранее муж Аллы Пугачевой продемонстрировал в Instagram фантазийный фонтан со скульптурой извивающейся змеи из нержавейки высотой 7 метров. Сотворил его друг артиста, скульптор Андрей Налич.

На сей раз Максим Галкин решил показать поклонникам другой фонтан с водоемом, не менее изысканный, весь заросший цветущими кувшинками. Вода в него поступала из головы мифического героя с длинными рогами, а кваканье лягушек добавляло композиции особый загадочный флер.

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