В главной роли снова Глеб Калюжный: выходит второй сезон подросткового сериала «Новенький»

Увидеть его можно будет с 12 августа на видеосервисе Start.

Второй сезон нашумевшего подросткового сериала «Новенький» выходит на видеосервисе Start с 12 августа. Создатели обещают более сложный, закрученный и резонансный фильм. В основе сценария — реальные истории молодых людей.

Заметим, что во втором сезоне снова в главной роли будет актер Глеб Калюжный. Также можно будет увидеть таких звезд, как Владимир Симонов, Алена Васина, звезду TikTok Элину Агееву и Настю Федько. Девушки сыграют московских одноклассниц главного героя.

Во втором сезоне возвращение в город главного героя в исполнении Глеба Калюжного становится поводом для расследования страшной тайны » событий, которые замалчивались в городе Юровске более тридцати лет назад. Возможно, что взрослые, которые появятся в сериале, вовсе не те, за кого себя выдают.

Как отметил главный герой Глеб Калюжный, его герой столкнется в новом сезоне с правдой и взрослением. Он найдет ответы на многие волнующие его вопросы.

«Мы сможем детально рассмотреть его взаимоотношения с родителями, расставание которых он болезненно переживает. Он больше действует, ведет настоящее расследование, сильнее погружаясь в секреты Юровска».

Глеб Калюжный

Напомним, что первый сезон «Новенького» вышел осенью 2020 года. Сериал вызвал большой зрительский резонанс и стал самым популярным проектом октября на Start, сообщает пресс-служба видеосервиса.

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