«У меня культурный шок»: Татьяна Навка оценила выступление мужчин в художественной гимнастике

Как отметила фигуристка, она счастлива, что в нашей стране такого нет.

Фигуристка Татьяна Навка в Instagram разместила видеозапись с выступления мужчин в соревнованиях по художественной гимнастике.

«У меня культурный шок. Я, конечно, все понимаю: прогресс, толерантность и принятие всех, но для меня лично это перебор! Всегда считала художественную гимнастику прекрасным, красивым и женским видом спорта, а тут». Татьяна Навка

Как заметила Татьяна Навка, она ищет возможность поскорее забыть то, что видела. Она рада, что в России ничего подобного нет. Спортсменка верит, что и не будет в будущем. Мужское, как она думает, должно оставаться мужским, а женское — женским. Фигуристка надеется, что ее дети никогда не увидят такого и не будут считать нормой. Она заверила, что Европа с ее толерантностью зайдет рано или поздно в тупик.

Напомним, что мужская художественная гимнастика сегодня активно развивается в некоторых странах мира. Особенно много людей осваивают этот вид спорта в США и Испании.

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