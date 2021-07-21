«Ноги от ушей!»: Подольская сразила фанатов стройностью газели, представ в купальнике цвета розы

Наталья Подольская вслед за четой Юдашкиных отправилась в отпуск в Грецию. Певица выбрала пятизвездочный отель на берегу Эгейского моря с целым комплексом бассейнов (включая термальные) с мультисенсорными душами в них и гидромассажными ваннами. Также на территории гостиницы имеется фитнес-центр, ресторан и бар.

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«Ну, погнали!» — написала в личном блоге по прилете в Грецию певица и обнародовала снимок с младшим сыном Ваней в купальнике.

Наталья Подольская выбрала закрытую модель костюма нежного оттенка розы, подобрав к нему по цвету бейсболку. И даже маникюр звезды оказался розовым.

Увидев это фото, многие фолловеры были удивлены стройности своей любимицы, а также длине ее изящных ног.

«Наталья, если не секрет, сколько вы раз в неделю занимаетесь спортом? Отлично выглядите», «Шикарная фигура!», «Ноги от ушей!» — похвалили Наталью Подольскую пользователи Сети.

Однако некоторые из них сочли, что ноги выглядят слишком роскошно, чтобы быть реальными.

«Зачем так ноги вытягивать фотошопом?», «Ну конечно видно, даже по полоскам плитки все продвинулись», — написали комментаторы.

За жену Владимира Преснякова тут же вступилась ее сестра-близняшка Юлиана Подольская. «Не хочется вас расстраивать, но Наталья не умеет им пользоваться. У нее даже приложений никаких нет для обработки фото», — написала она под фото.

«Какая чушь, при таком ракурсе даже у девушки с не очень длинными ногами получаются ноги от ушей, а когда они и так длинные, то кажутся еще длиннее», «О боже, сколько зависти в комментариях. Люди, вылезайте из Instagram и работайте, реализуйте мечты, тогда и завидовать некогда будет!» — поддержали родственницу певицы фолловеры.

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