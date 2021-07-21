Кушанашвили раскрыл детали разговора с Галкиным о его личной жизни с Пугачевой

Как отметил телеведущий, он иногда переписывается с юмористом.

Телеведущий Отар Кушанашвили раскрыл детали разговора с юмористом Максимом Галкиным. В ранее состоявшейся между ними беседе журналист затронул личную жизнь шоумена с певицей Аллой Пугачевой.

«Мы с ним иногда переписываемся, и я, наверное, единственный, кому он дал ответ на вопрос о его альковной жизни с Аллой Пугачевой. Макс написал: «Лучше, чем я ожидал». Гений». Отар Кушанашвили

Как отметил Отар Кушанашвили, Максим Галкин очень ловко сталкивает лбами звезд на своем популярном шоу «Музыкалити». По его мнению, все это выглядит хорошо. Как заметил журналист, Галкин прекрасно знает, что на его проекте старики всегда будут брюзжать, а молодежи будет наплевать на их мнение. Сам Галкин, как считает Кушанашвили, во всей этой истории остается в центре, в белой одежде и призывает всех раскурить вместе с ним трубку мира, сообщает портал МК.RU.

Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева в этом году отметят десять лет совместной жизни. У пары подрастает двое общих детей — Лиза и Гарри.

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