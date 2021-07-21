«Хюррем бы упала в обморок от такой невестки»: Мерве Болугур в мокрых стрингах оросила тело струйками воды

Мерве Болугур поделилась с поклонниками в Instagram соблазнительным снимком. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» поплескалась под душем прямо в саду, оросив сексапильное тело струйками воды. При этом партнерша Энгина Озтюрка счастливо улыбалась, давая понять, что такие прохладные водные процедуры пришлись ей по вкусу. Мерве блеснула упругим «поплавком» в мокрых стрингах, похваставшись точеной стройной талией и пышным бюстом. Поклонники актрисы уверены, что она вполне могла бы сыграть возлюбленную самого султана Сулеймана.

«Такую гурию и Сулейман бы захотел!», «Когда Нурбану попала в гарем, то падишаху было уже много лет… Едва ли он заметил бы эту венецианку», «Хюррем бы ее и близко к султану не подпустила», «Красотка Нурбану, какие шикарные формы», «Сексапилити», «Этот поплавок так и просится в крепкие мужские руки», «Хюррем бы упала в обморок от такой невестки», «Соблазнительница», — написали фолловеры.

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