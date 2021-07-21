«У вас есть здесь работа для меня?»: Отар Кушанашвили объяснил, почему уезжает в Киев

Как отметил телеведущий, он будет участвовать в самое ближайшее время в новом телепроекте.

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что в самое ближайшее время покинет Россию и уедет на заработки в столицу Украины Киев, где примет участие в новом телепроекте.

«Всех, кто будет лить грязь, я хочу спросить: «У вас есть здесь работа для меня? И если ее нет, то почему я должен отказываться от других предложений?» А предложение это очень выгодное».

Отар Кушанашвили

Как добавил Отар Кушанашвили, у него всего два требования к продюсерам. Во-первых, в его программе не должно быть никакой политики. Во-вторых, деньги он будет брать за свою работу исключительно наличными. По его словам, пока он прекрасно ладит со своими работодателями. Как будет в будущем, он пока точно сказать не может. На этот вопрос ответит время, сообщает портал МК.RU.

Напомним, что Отар Кушанашвили – один из самых ярких российских телеведущих. При этом у него нередко возникают конфликты с коллегами и звездами шоу-бизнеса. Прежде всего из-за его буйного темперамента.

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