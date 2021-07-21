Навка ответила на заголовки в СМИ о том, что она «укатала Чернышева»

В ледовом шоу «Руслан и Людмила», которое с июля и до конца сентября почти каждый день проводится в Сочи, задействовано множество звезд фигурного катания. Любопытно, что главную женскую роль по очереди исполняют Татьяна Навка, Алина Загитова, Татьяна Волосожар и Аделина Сотникова, а вот Руслан у них один — Петр Чернышев.

В интервью Teleprogramma.pro главный продюсер постановки Татьяна Навка отметила, что этот фигурист в ее проекте действительно незаменим.

«Он и хореограф, и наставник, и мой верный помощник. Я периодически вижу в СМИ статьи с заголовками: «Навка укатала Чернышева» или «Петр очень устал». При этом никто не запрашивает комментариев у него самого, — поделилась Татьяна. — Конечно, обывателю сложно представить, как это — на протяжении нескольких месяцев каждый день выступать. Но не стоит забывать, что мы говорим о многократном победителе Чемпионата четырех континентов и других престижных турниров. Петр — опытнейший фигурист, который на протяжении многих лет участвовал в ледовых шоу и телевизионных программах. Это все проекты, требующие большой физической и эмоциональной отдачи, но это осознанный путь талантливого фигуриста».

Навка добавила, что ей удалось собрать выдающуюся команду из настоящих чемпионов, и все эти люди привыкли к большим нагрузкам. Конечно, усталость и переживания никуда не деть, но спортсменка попросила зрителей обратить внимание на то, как у участников ледовых шоу горят глаза, когда они выходят на поклон, а потом еще раздают автографы после двухчасового выступления.

Фигуристка поделилась, что сама из-за нагрузок стала пить таблетки от бессонницы, но только после того, как взяла на себя роль продюсера, а когда просто каталась на льду, такой необходимости не испытывала.

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