«Мы собрали космодром»: как Виторган развлекается дома с сыном от Собчак

Ксения Собчак и Максим Виторган еще в 2019 году рассказали общественности, что давно живут отдельно, однако сына Платона они воспитывают вместе. Артист нередко бывает на совместных семейных праздниках с ребенком и частенько появляется с наследником на выставках, в кино и парках.

Недавно они вместе посетили кафе, где не только пообедали, но и увлеклись чтением книги про детство знаменитых личностей — от писателей до политиков. Платон, к слову, счел это занятие весьма интересным и засыпал отца многочисленными вопросами.

Дома Максиму Виторгану с сыном тоже явно есть, чем заняться. Накануне, они вместе возвели несколько сложных строений из конструктора практически планетарного масштаба.

«Не скажу, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть. Мы собрали космодром!» — прокомментировал результат своего труда с ребенком актер.

Смотрите также