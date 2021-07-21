Словно Алиса из Страны Чудес: Валерия в бело-голубом сарафане и изящной сорочке покрасовалась на съемках

Певица Валерия в очередной раз привлекла внимание поклонников, покрасовавшись в элегантном аутфите на съемочной площадке. Жена музыкального продюсера Иосифа Пригожина позировала в стильном бело-голубом сарафане с длинными широкими бретелями, доходящими вплоть до талии. Две полоски ткани соединялись в области талии и далее наряд переходил в пышную юбку. Идеальным дополнением к такому луку стала изящная кипенно-белая сорочка. Певица не только умело подчеркнула узкую точеную талию, но и сделал акцент на тонких запястьях и плечиках. Многим поклонникам артистка напомнила сказочного персонажа. Она оделась в стиле Алисы из Страны Чудес.

«Так приятно встретиться с известным молодым артистом, которого лично хорошо не знал, и удивиться-удивиться его желанию светить, делать людям добро и способности своей музыкой спасать жизни людей. Позже все обязательно расскажу, а пока, может, у вас есть варианты, кто это?» — обратилась к фанатам Валерия.

Напомним, что не так давно певица стала бабушкой. Младший сын артистки Арсений Шульгин и его жена Лиана подарили ей первую внучку — малышку Селин.

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