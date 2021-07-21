«Откуда взялась информация, что зарабатываю 400 тысяч рублей?»: Богомолов озвучил зарплату в театре

Режиссер Константин Богомолов заявил, что информация о его высокой зарплате в Театре на Малой Бронной не соответствует действительности.

«Не знаю, откуда взялась информация, что я зарабатываю тут 400 тысяч рублей в месяц — зарабатываю от 100 до 150, в зависимости от премий. Поэтому не могу сказать, что-то радикально у меня поменялось, кроме того, что живу за городом». Константин Богомолов

В то же время режиссер заметил, что его жизнь после свадьбы с телеведущей Ксенией Собчак кардинально не изменилась. Правда, пришлось уехать жить за город. Чтобы не тратить большие деньги на такси, режиссер приобрел автомобиль «Мерседес GLE200». По словам режиссера, благодаря машине ему стало быстрее и удобнее перемещаться по своим делам. Служебной машиной театра с водителем в своих целях он не пользуется, сообщает портал МК.RU.

Ранее в СМИ проходила информация о годовой зарплате Константина Богомолова. Она составляла, по некоторым данным, 19 миллионов рублей за 2019 год. При этом его жена за тот же период заработала почти в десять раз больше — 186 миллионов рублей.

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