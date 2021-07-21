«По успешности, по объему аудитории обогнала Дудя»: Богомолов назвал главного интервьюера страны

Как отметил режиссер, этот человек — поставщик и отражатель событий.

Режиссер Константин Богомолов заявил, что его жена, светская львица Ксения Собчак, стала за последние годы главным интервьюером страны. По его словам, супруге удалось построить успешный медиабизнес.

«Кажется, по успешности, по объему аудитории обогнала Дудя. На сегодняшний день в интернет-пространстве она главный интервьюер, поставщик и отражатель событий. Блестящий журналист». Константин Богомолов

Как добавил режиссер, у него с женой очень разные характеры. Если он все просчитывает, то Ксения более спонтанна. Ей сложно из-за этого удерживать свою эмоциональность и быть расчетливой. При этом он заметил, что в бизнесе его жена как раз расчетлива. А вот по жизни, в реакции на события она порой не видит опасности, сообщает МК.RU.

Напомним, что Константин Богомолов и Ксения Собчак сыграли свадьбу чуть меньше двух лет назад. Пока общих детей у звездной пары нет, хотя они и намекали, что мечтают об общих наследниках.

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