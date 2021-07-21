Ультиматум королеве: принц Гарри и Меган Маркл вновь создают себе проблемы

В начале июня у Меган Маркл и принца Гарри родилась дочь, которую назвали Лилибет Диана. Сразу после этого герцоги Сассекские ушли в пятимесячный отпуск по уходу за ребенком, чем вызвали ряд вопросов в США. Все-таки декрет в Америке длится до 12 недель. Лицо малышки Меган и Гарри пока скрывают от публики, теперь они могут себе это позволить, ведь ранее они отказались от королевских обязанностей. Что касается крещения девочки, то Сассекские уже отметили, что церемонию проведут в Лондоне, на глазах у королевы.

«Мне не очень нравится это заявление. Ведь тем самым Гарри ставит в трудное положение Елизавету II. Это больше похоже на ультиматум. К слову, королева не была на крестинах младшего сына Кейт и Уильяма — Луи. Это никакая не злость, она просто имеет право не присутствовать на подобных мероприятиях младших членов королевской семьи», — цитирует Express королевского эксперта Анджелу Левин.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри планируют приехать в Лондон уже этой осенью. В сентябре состоится празднование дня рождения принцессы Дианы, которое Кенсингтонский дворец перенес из-за пандемии. Возможно, крестины Лилибет состоятся в это же время.

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