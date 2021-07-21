«Просто произошло умопомрачение»: Дюжев признался, что всю жизнь будет верен одной женщине

Актер с 2008 года вместе с Татьяной Зайцевой, и у пары двое детей.

Актер Дмитрий Дюжев в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» признался, что всю жизнь верен своей единственной жене Татьяне Зайцевой. Свадьбу они сыграли в 2008 году. Он также вспомнил историю их знакомства.

«Это был стадион «Лужники». В тот день состоялся концерт Мадонны. Выступление задерживалось на полтора часа. И вошла на трибуны она. И мир остановился. Не знаю, это была та уверенность, что произошла любовь с первого взгляда. Это была не просто симпатичная девушка. Просто произошло умопомрачение. Ты не хочешь есть, пить. Ты ничего не хочешь. Тебе только надо видеть ее и можно умереть рядом с ней». Дмитрий Дюжев

Как отметил Дмитрий Дюжев, после концерта он предложил Татьяне ее проводить.

«Мы пошли дальше с ее подружками в ресторан. А вот денег, чтобы расплатиться, у меня в тот день не оказалось. Деньги были дома наличными. Я потом все привез, поблагодарил, оставил чаевые. Так мы с Таней и стали вместе навсегда», — заявил актер.

Напомним, что у Дмитрия Дюжева и Татьяны Зайцевой двое сыновей. Иван появился на свет в 2008 году, а Дмитрий — в 2015-м.

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