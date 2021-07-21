«Кто в итоге пьет коньяк по утрам?»: Незлобин защитил Бузову и намекнул на пристрастие Губерниева

Шоумен Александр Незлобин в Instagram разместил ролик, на котором спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, улетевший несколько дней назад в Токио комментировать Олимпиаду, в кимоно танцует и поет.

«Так кто в итоге пьет коньяк по утрам?» — задал вопрос своим подписчикам Александр Незлобин.

«Его Бузова все-таки укусила», «А почему рукава короткие и не связаны сзади», «Прикольно будет, если Ольга Бузова выставит этот ролик. Видимо, на Диму недавняя прививка подействовала», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что во время чемпионата Европы по футболу в студию «Матч ТВ» на один из эфиров приходила телеведущая и певица Ольга Бузова. У нее случился конфликт со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым. Во время разговора телеведущий обронил фразу, которая уже ушла в народ: «Ольга, а вы перестали пить коньяк по утрам?» Позже Губерниев пояснил, что это была цитата из произведения «Малыш и Карлсон» шведской писательницы Астрид Линдгрен.

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