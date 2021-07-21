«Я самый счастливый»: бывший партнер Бузовой показал свою фигуристую девушку в бикини

В прошлом сезоне «Ледникового периода» в шоу принимала участие Ольга Бузова. Ее партнером на льду был олимпийский чемпион по фигурному катанию Дмитрий Соловьев. Накануне спортсмен отметил день рождения. В эти дни он со своей девушкой Анной Сидоровой отдыхает на Мальдивах. Снимком из отпуска Дмитрий поделился в своем Instagram.

«Мне тепло, я самый счастливый. Спасибо за вчерашний праздник и за каждый день, что ты со мной, Анна Сидорова», — написал Соловьев.

К слову, Анна тоже спортсменка. Она профессионально занимается керлингом, входит в состав сборной России, участвовала в двух Олимпиадах. В детстве Сидорова, как и Соловьев, занималась фигурным катанием, но затем решила сменить коньки на снаряд для керлинга.

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