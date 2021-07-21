«Вот это ножки!»: певица Слава привела фанатов в восторг, нарядившись в мини-шортики

Певица Слава решила сделать сюрприз своей сестре на день рождения. Артистка посетила автомобильный салон «Мерседес», о чем сообщила в своем Instagram.

«Как вы думаете, что я подарю своей сестренке на день рождения?!» — написала Слава.

Однако фанатов привело в восторг не столько это, сколько внешний вид Славы. Она позировала в мини-шортиках и ботинках на грубой подошве.

«Вот это ножки! Класс! Как круто!» — писали пользователи Сети.

Напомним, в прошлом году Слава подарила автомобиль своей 21-летней дочери Александре Морозовой. Выбор пал на «мерседес» за пять миллионов рублей. К слову, дочь артистки также начала певческую карьеру.

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