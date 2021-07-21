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«Я стала золотистая»: Макеева в ярком бикини похвасталась кубинским загаром

Актриса с мужем проводят отпуск на океане.

«Я стала золотистая»: Макеева в ярком бикини похвасталась кубинским загаром
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились в прошлом году на даче у звезды театра. Уже в начале марта бизнесмен сделал ей предложение, а в мае влюбленные сыграли свадьбу в Крыму. Кроме того, пара решила вступить в церковный брак. Медовый месяц Анастасия и Роман проводят на Кубе. Актриса делится моментами отдыха в своем Instagram. На этот раз она похвасталась своим ярким загаром, позируя в бикини.

Анастасия Макеева
Анастасия Макеева. Фото: instagram.com/makeevan

«Я стала такая золотистая», — сказала Макеева, загорая на пляже.

Добавим, ранее Анастасия заявила, что больше не будет говорить о бывшей жене Романа. Также актриса призвала фанатов составить коллективное письмо в ее поддержку, которое она отправит во все театры и министерство культуры.

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