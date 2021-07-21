«Вытаскивает, как фокусник, свои грязные трусы»: Яна Поплавская жестоко высказалась о Елене Прокловой

Актриса Яна Поплавская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro заявила, что ее коллеге Елене Прокловой требуется срочная квалифицированная помощь психиатра.

«Человека волнует только постельная тема. Каждый раз она приходит на ток-шоу и получает немаленькие деньги за свои откровения. Вытаскивает, как фокусник, свои грязные трусы. Рассказывает причем не о себе, а о других людях». Яна Поплавская

Как отметила Поплавская, если бы мужчины, у которых была связь с актрисой, узнали, что Проклова озвучит эти истории – никто бы близко к ней не подошел.

«У меня чувство брезгливости к ней и непонимания. Как взрослый человек так просто может угробить свою репутацию прекрасной актрисы. Она променяла ее на историю женщины с длинным языком, которая рассказывает грязные истории», — заметила Яна Поплавская.

Ранее актриса Елена Проклова в одном из ток-шоу рассказывали о домогательствах к себе в пятнадцатилетнем возрасте известного актера. Имени она не назвала, но все догадались, что речь идет о режиссере Олеге Табакове.

Смотрите также: