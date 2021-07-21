Сладкая традиция: как Кейт Миддлтон поздравит принца Джорджа

Кейт Миддлтон и принц Уильям – родители троих детей. Они воспитывают принцев Джорджа и Луи, и принцессу Шарлотту. Их старший сын, принц Джордж, отметит свое восьмилетие уже 22 июля. Кейт Миддлтон к этому дню готовится заранее. Ведь каждый день рождения детей она сама печет торт.

«Я люблю печь торт перед праздником. Это невероятно, но накануне я не ложусь спать почти до полуночи, чтобы испечь десерт с кремом и глазурью», — цитирует Кейт Миддлтон Мarie Сlaire.

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Напомним, ранее стало известно, что герцоги Кембриджские присматривают для Джорджа школу в Беркшире. Возможно, это будет учебное заведение, которое работает по принципу пансионата, а может быть, Кейт и Уильям с детьми и вовсе переедут из Лондона в провинцию.

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