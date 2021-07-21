«Одна секунда»: 43-летняя Мария Куликова показала честное селфи

Актриса Мария Куликова не ярый фанат социальных сетей. У нее есть свой микроблог в Instagram, который не так часто пополняется личными снимками. На этот раз актриса опубликовала короткое видео, на котором предстала в усадьбе Кусково.

«Раз и. Одна секунда», — написала Куликова.

Фанаты восхитились красотой Марии.

«Вы прекрасны! Невероятная! Самая очаровательная! Самая-самая! Глаза невероятной красоты!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Куликова была замужем за актером Денисом Матросовым, которому родила сына Ваню. Их союз распался в 2015 году, после 12 лет совместной жизни. В этом году Ивану исполнится десять лет. Добавим, что в начале августа Мария отметит свой 44-й день рождения.

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