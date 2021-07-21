Откровенно: Глюкоза в соблазнительной позе засветила грудь в необычном купальнике

Наталья Ионова, которая более известна под псевдонимом Глюкоза, вслед за многими российскими звездами решила отдохнуть в Европе. Для отпуска она выбрала солнечное побережье Испании. Моментами с курорта певица делится в своем Instagram, не забывая и об откровенных снимках. На этот раз Глюкоза показала, как загорает на пляже.

Наталья Ионова позировала в черном купальнике, засветив грудь. Необычный его фасон добавил перчинки в образ певицы, которая расположилась на шезлонге, загорая под яркими лучами южного солнца.

Напомним, в эти дни в Европе отдыхают также Ксения Собчак, Эмма и Устинья Малинины, Наталья Рудова и Анастасия Решетова.

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