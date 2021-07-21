Букингемский дворец с содроганием ждет мемуары принца Гарри

В этом году принц Гарри откровенен как никогда. В марте и апреле он дал ряд интервью, в то числе знаменитое для Опры Уинфи, в которых обвинил королевскую семью буквально во всех грехах. Теперь же герцог Сассекский задумал писать мемуары. Книга выйдет в свет в конце 2022 года.

Букингемский дворец с содроганием ждет этот момент. Пока неясно, покажет ли принц рукопись Елизавете II или кому-либо из монархов до начала печати. Ранее стало известно, что Гарри рассказал бабушке о том, что будет писать мемуары и разрешения для этого ему не потребовалось.

Также The Guardian пишет, что размышления Гарри можно будет сравнить с размышлениями изгнанного герцога Виндзорского. Его история короля, опубликованная в 1951 году, стала международным бестселлером, который до сих пор доступен на Amazon.

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