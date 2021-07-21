Самые-самые: Кейт Миддлтон и принц Уильям побили новый рекорд

У каждой британской королевской семьи есть свои аккаунты в социальных сетях. Исключение составляют только принц Гарри и Меган Маркл, которые решили отказаться от использования Instagram после того, как уехали из Лондона. Страничка Кейт Миддлтон и принца Уильяма побила рекорд среди всех микроблогов монархов и стала самой популярной, перевалив отметку в 13 миллионов подписчиков.

Для сравнения, за аккаунтом королевы следят чуть более 10 миллионов фанатов, а за страницей принца Чарльза и Камиллы – полтора. Об этом сообщает Hello!.

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Напомним, недавно Кейт Миддлтон и принц Уильям завели также свой канал в YouTube. Буквально за месяц на него подписались более 600 тысяч человек.

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