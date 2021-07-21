Не спросит королеву: принцу Гарри не нужно одобрение Елизаветы II для написания мемуаров

Принц Гарри пишет мемуары. Эта новость всколыхнула всех, кто так или иначе интересуется британской королевской семьей. Что расскажет на ее страницах мятежный принц, остается только догадываться. Первая рукопись будет передана редакторам уже осенью. Сама же книга выйдет в свет в конце 2022 года.

Представитель герцога Сассекского заявил Fox News, что Гарри, будучи в Лондоне в июне, обсудил этот момент с королевой. Разрешения на публикацию ему брать не потребовалось. Кстати, неизвестно, сможет ли Елизавета II или другие монархи увидеть книгу до публикации. Комментировать этот момент в Букингемском дворце не стали.

Напомним, ранее книгу выпустила Меган Маркл. Правда, за мемуары она пока не бралась. Это была повесть про отношения Гарри и их сына Арчи.

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