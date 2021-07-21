«Я хулиганка»: Макеева в коротких шортиках блеснула «бесконечными» ногами

Анастасия Макеева и Роман Мальков стал супругами в мае этого года. Торжество устроили в Крыму, а после приступили к работе. Только спустя полтора месяца влюбленные смогли выбраться в медовый месяц. Выбор пал на Кубу. В своем Instagram Анастасия активно делится моментами отдыха. На этот раз она опубликовала серию личных фото, на которых позировала в коротких шортиках, блеснув «бесконечными» загорелы ногами.

«Я хулиганка», — написала Макеева.

Фанаты отреагировали на фото, засыпав комментариями.

«Класс! Красивая! Фото бомба!», — писали пользователи Сети.

Напомним, с Роман Мальковым Анастасия Макеева познакомилась в прошлом году на собственной даче. Бизнесмен приехал из Словении, где у него были жена и четверо детей.

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