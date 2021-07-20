Удобные, скрывают объемы: какие брюки посоветовал пышным модницам стилист Рогов

Комфортную вещь для корпулентных дам фэшн-эксперт приобрел для своей мамы.

Корпулентным дамам подбирать гардероб непросто, особенно если хочется выглядеть стильно и модно. Однако это возможно. Александр Рогов подсказал пышным дамам, какие брюки им хорошо подойдут, будут комфортны в носке и скроют лишние объемы. Сделал это стилист в рамках своего шоу «Шоп-контент» на канале YouTube Rogov live, отправившись на шопинг вместе с мамой Любовью Анатольевной.

Он посоветовал крупным женщинам обратить внимание на широкие мягкие брюки на резинке. Под большим количеством ткани отлично скроются лишние объемы тела, кроме того, варианты макси сейчас в тренде. А резинка в области талии позволит брюкам деликатно лечь по телу, не выделяя ненужных рельефов. Кроме того, такие модели очень удобны, напоминая по смыслу одежду для тренировок.

Александр Рогов также позаботился о том, чтобы его мама выглядела модно, подобрав для нее брюки актуального зеленого цвета, который стал настоящим фаворитом сезона. Он также сообщил, что набирают популярность все коричневые оттенки. И посоветовал возрастным женщинам обратить внимание на белый тон, который неизменно освежает внешность.

«Очень красивые брюки!» — восхитилась Любовь Анатольевна.

Александр Рогов составил для мамы образ с разбеленно-белым жакетом, белыми кедами и свободной белой футболкой навыпуск.

«Сейчас модно талию не отмечать. Смотри, как красиво – такой расслабончик и многослойность», — прокомментировал лук стилист.

Рогов заметил, что этот образ вневременной и его можно рекомендовать абсолютно всем женщинам.

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